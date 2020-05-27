Назван самый ненавистный футбольный клуб Англии

"Лидс Юнайтед" является самым ненавистным футбольным клубом Англии, сообщает портал English Football Statistician в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для определения самой нелюбимой команды Туманного Альбиона было подсчитано количество обидных кричалок фанатов в адрес противника. "Лидс" стал лидером по этому показателю - 117 песнопений. Второе место занимает "Ливерпуль" (50), на третьей строчке расположился "Тоттенхэм Хотспур" (42).

После 29 туров чемпионата Англии "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице. В активе команды 82 очка.

Ранее сообщалось, что футболисты "Лидса" откажутся от части своих зарплат из-за пандемии коронавируса.

Самые ненавистные клубы Англии:

1. "Лидс Юнайтед" - 117;

2. "Ливерпуль" - 50;

3. "Тоттенхэм Хотспур" - 42;

4. "Манчестер Сити" - 39;

5. "Сандерленд" - 35;

6. "Манчестер Юнайтед" - 34;

7. "Ньюкасл Юнайтед" - 33;

8. "Челси" - 29;

9. "Бирмингем" - 25;

10. "Арсенал" - 21.