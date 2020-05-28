Футболист "Ювентуса" выделил больницам Аргентины 160 тыс. евро на борьбу с COVID-19

Футболист туринского "Ювентуса" Пауло Дибала решил помочь медицинским учреждениям своего родного города Кордовы (Аргентина) в закупке необходимого оборудования для борьбы с вирусом COVID-19.

На эти цели он выделил 160 тысяч евро, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Об этом сообщил брат 26-летнего футболиста Густаво: "Пауло сделал пожертвование в размере 12 миллионов песо (порядка 160 тысяч евро), чтобы купить оборудование для нескольких больниц в его родной Кордове, - цитирует брата игрока Tuttosport. - Вся техника уже закуплена, в самое ближайшее время оно будет доставлено".

Накануне Дибала и сам переболел коронавирусом. Он не мог вылечиться от инфекции около двух месяцев, в течение которых четыре раза сдавал положительные тесты на COVID-19. В начале мая стало известно о том, что он окончательно выздоровел.