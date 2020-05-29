Макгрегор может встретиться с победителем боя между Нурмагомедовым и Гейджи

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор может провести поединок с победителем титульного боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гейджи.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает телеканал ESPN.

Нурмагомедов, по словам главы UFC Дэйны Уайта, должен провести защиту титула в легком весе против Гейджи осенью. Макгрегор в январе победил американца Дональда Серроне в своем первом поединке после поражения от россиянина, которое произошло в октябре 2018 года. Уайт заявил, что пока не разговаривал с ирландцем по поводу его следующих боев. Предпочтительным вариантом для главы UFC является встреча Макгрегора с победителем поединка Нурмагомедов - Гейджи.

"Конор и я не говорили о следующих боях, но его вызывают все подряд. Если ты Конор Макгрегор, каждый хочет встретиться с тобой, я жду, когда ему бросит вызов какой-нибудь тяжеловес. Нужно подождать с этим, его дивизион - легкий вес. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Уайт.

Нурмагомедов завоевал чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в легком весе в апреле 2018 года, когда выиграл по очкам у американца Эла Яквинты. Затем россиянин защитил титул в поединке с Макгрегором. Во второй раз Нурмагомедов сохранил пояс, победив американца Дастина Порье. Всего в активе 31-летнего россиянина 28 поединков, во всех он одержал победы.

31-летний Макгрегор провел 26 боев в смешанных единоборствах, одержав 22 победы и потерпев четыре поражения. Он был первым бойцом в истории UFC, который одновременно владел титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).