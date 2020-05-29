https://news.day.az/sport/1239276.html "Манчестер Юнайтед" интересуется вундеркиндом из "Монако"
"Манчестер Юнайтед" интересуется вундеркиндом из "Монако"
"Манчестер Юнайтед" интересуется 19-летним вундеркиндом из "Монако" Пьетро Пеллегри. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации источника, манкунианцы следят за молодым талантом уже на протяжении трех лет и готовы предложить ему долгосрочный контракт.
Отметим, что княжеский клуб рассчитывает на своего воспитанника в предстоящем сезоне и видит в нем футболиста стартового состава.
Ранее сообщалось, что агент полузащитника лондонского "Челси" Жоржиньо Жоао Сантос прокомментировал известие о том, что его клиент может покинуть стан "синих".
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