Шахтер обыграл Динамо в главном футбольном дерби Украины - ФОТО
Футболисты донецкого "Шахтера" со счетом 3:1 нанесли поражение киевскому "Динамо" в матче возобновившегося чемпионата Украины.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, игра прошла в Киеве, но юридическим ее хозяином являлся "Шахтер".
На 38-й минуте встречи счет открыл футболист "Динамо" Виталий Буяльский.
Через минуту Марлос сравнял счет, он же на 67-й минуте вывел "Шахтер" вперед. На 74-й минуте "Шахтер" увеличил отрыв в счете: отличился Маркос Антонио.
"Шахтер" лидирует в турнирной таблице, набрав 62 очка. "Динамо" идет на втором месте с 16-очковым отставанием.
Чемпионат Украины был прерван из-за пандемии коронавируса, его возобновление состоялось в нынешний уикенд. Матчи проходят без зрителей.
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