В Англии хотят заменить болельщиков шумом из популярной видеоигры

Клубам английской Премьер-лиги предложили включать фоновый шум из известного симулятора FIFA 20 во время матчей возобновленного чемпионата Англии, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Использования записи из видеоигры стало предпочтительным вариантом Премьер-лиги, чтобы улучшить телетрансляции матчей за закрытыми дверями, когда сезон возобновится, но клубы будут иметь последнее право голоса.

Сообщается, что голосование по этому вопросу назначено на ближайший четверг.

Часть матчей чемпионата Англии пройдет на нейтральных полях. Если "Ливерпуль" не сможет оформить чемпионство в этих встречах, то может выступать на нейтральных полях вплоть до окончания турнира.