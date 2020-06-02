Нурмагомедов сохранил второе место в общем рейтинге UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов сохранил второе место в обновленном рейтинге организации вне зависимости от весовой категории. Об этом сообщает пресс-служба UFC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Рейтинг возглавляет Джон Джонс. Нурмагомедов сохранил второе место, а все остальные представители топ-10 поднялись на одну позицию, потому что рейтинг покинул объявивший о завершении карьеры Генри Сехудо. Места с третьего по десятое занимают Стипе Миочич, Исраель Адесанья, Даниэль Кормье, Камару Усман, Александр Волкановски, Конор Макгрегор, Макс Холлоуэй и Джастин Гейджи.

31-летний Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения в смешанных единоборствах. Предыдущий поединок российского бойца состоялся 7 сентября 2019 года, в котором он оказался сильнее американца Дастина Порье.