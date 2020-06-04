«Барселона» отказалась от приобретения Неймара

"Барселона" отказалась приобретать нападающего Неймара у "ПСЖ". Парижский клуб требует за футболиста € 175 млн и не намерен включать в сделку других игроков, сообщает Sport.

Неймар перебрался в "ПСЖ" в 2017 году именно из "Барселоны", передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

Французский клуб заплатил за бразильца € 222 млн, что сделало его самым дорогим футболистом мира. Ранее сообщалось, что "Барселона" сосредоточит свои силы на приобретении нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса, стоимость которого по контракту составляет € 111 млн.

Ранее стало известно, что руководство "Барселоны" попросило игроков повторно пойти на понижение зарплат, но они отказались. Они не намерены сокращать свои оклады, так как в скором времени чемпионат Испании будет возобновлен.