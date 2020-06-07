ФИФА заинтересовалась созданием потолка зарплат
Международная федерация футбола (ФИФА) заинтересовалась созданием потолка зарплат, сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Об этом проинформировал президент организации Джанни Инфантино. Он отметил, что в ФИФА уже начали работу в этой области, хотя специалистам пришлось столкнуться с различного рода проблемами, к примеру, корыстными интересами противодействующих лиц.
"Я слышал интересные предложения по большому ряду вопросов. Начиная от потолка зарплат, ограничения трансферных сумм, других механизмов налогообложения и заканчивая возможным требованием вносить средства в резервный фонд на случаи на манер сегодняшнего", - поделился глава ФИФА.
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