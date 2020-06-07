Международная федерация футбола (ФИФА) заинтересовалась созданием потолка зарплат, сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Об этом проинформировал президент организации Джанни Инфантино. Он отметил, что в ФИФА уже начали работу в этой области, хотя специалистам пришлось столкнуться с различного рода проблемами, к примеру, корыстными интересами противодействующих лиц.

"Я слышал интересные предложения по большому ряду вопросов. Начиная от потолка зарплат, ограничения трансферных сумм, других механизмов налогообложения и заканчивая возможным требованием вносить средства в резервный фонд на случаи на манер сегодняшнего", - поделился глава ФИФА.