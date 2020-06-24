Фаната Месси могут оштрафовать на 4 тыс.евро

Болельщик, который выбежал на поле в матче 28-го тура испанской Примеры "Мальорка" - "Барселона", может быть оштрафован на € 4 тыс., передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

По данным источника, Государственная комиссия по борьбе с насилием и расизмом в спорте предложила оштрафовать фаната на € 4 тыс. с запретом на посещение спортивных объектов в течение шести месяцев. "Мальорка" в свою очередь может быть оштрафована на € 20 тыс.

Ранее сообщалось, что фанат выбежал на поле во время матча "Мальорка" - "Барселона", чтобы попытаться сфотографироваться с форвардом каталонского клуба Лионелем Месси.

Встреча завершилась победой "Барселоны" со счётом 4:0. На данный момент "Барселона" единолично возглавляет турнирный зачет Примеры, набрав 68 очков.