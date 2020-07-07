https://news.day.az/sport/1251321.html Назван новый главный тренер «Милана»
Назван новый главный тренер «Милана»
Немецкий специалист Ральф Рангник будет совмещать в "Милане" посты главного тренера и технического директора, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По информации источника, Рангник достиг соглашения по контракту с руководством "Милана" и приступит к работе с командой со следующего сезона.
В феврале 62-летний специалист подписал с клубом предварительный договор.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре