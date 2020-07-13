https://news.day.az/sport/1252955.html «Барселона» намерена оставить Сетьена главным тренером на следующий сезон
«Барселона» намерена оставить Сетьена главным тренером на следующий сезон
Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу выразил поддержку нынешнему главному тренеру каталонцев Кике Сетьену, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
"Сетьен будет руководить командой в оставшейся части сезона Примеры и в Лиге чемпионов. Мы хотим выполнить контракт с ним до конца и чтобы он был с нами в следующем сезоне. Когда мы выбрали его, то начали строить планы наперед", - сказал Бартомеу.
Сетьен возглавляет "Барселону" с января 2020 года. В текущем сезоне каталонцы идут на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги.
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