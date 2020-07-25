Чемпион мира и Европы заразился коронавирусом

Бывший футболист "Барселоны" и сборной Испании Хави сообщил о положительном тесте на коронавирус COVID-19, который он сдал несколько дней назад. Напомним, что в настоящее время 40-летний специалист возглавляет катарский клуб "Аль-Садд", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

На официальной странице команды из Катара Хави сообщил, что чувствует себя хорошо. Тем не менее ближайшие дни он проведет в изоляции, пока не получит разрешение от медперсонала вернуться к работе.

Отметим, что главный тренер "Аль-Садд" активно помогал медицинским работникам в борьбе с коронавирусной эпидемией. Он пожертвовал один миллион евро одной из больниц Барселоны.