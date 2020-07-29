Месси стал лидером по количеству незабитых пенальти в XXI веке
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси занимает первое место по количеству незабитых пенальти в XXI веке среди игроков топ-5 лиг Европы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации портала, аргентинский нападающий не смог реализовать 22 11-метровых удара. Вторую строчку в списке поделили форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и экс-полузащитник "Ромы" Франческо Тотти - по 18 незабитых пенальти.
Ранее сообщалось, что Месси стал лучшим дриблером в сезоне чемпионата Испании.
Лидеры по числу незабитых пенальти в XXI веке:
1. Лионель Месси ("Барселона") - 22 незабитых пенальти;
2-3. Криштиану Роналду ("Ювентус") - 18;
2-3. Франческо Тотти ("Рома") - 18.
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