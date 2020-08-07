В «Сент-Этьене» футболист заразился коронавирусом

Французский "Сент-Этьен" в Twitter объявил об одном положительном тесте на коронавирус в первой команде, об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

В заявлении клуба не называется имя футболиста-носителя опасной инфекции, однако уточняется, что в данный момент он находится на самоизоляции.

В связи с этим "Сент-Этьен" уже отменил товарищеский матч против "Герты", который должен был состояться 7 августа.