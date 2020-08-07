Тренер Нурмагомедова выбрал бойцу соперника

Хавьер Мендес, тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, в интервью YouTube-каналу ESPN выбрал соперника, бой с которым стал бы для россиянина достойным завершением карьеры передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мендес посчитал, что поединок против канадца Жоржа Сен-Пьера стал бы битвой за наследие. По его мнению, Нурмагомедов мог бы одержать 30 побед и завершить карьеру. "Если смогут его организовать, хочу увидеть 30:0 в этом бою, Хабиб готов к этому", - добавил тренер.

29 июля Нурмагомедов заявил, что видит Сен-Пьера своим соперником в случае победы над американцем Джастином Гэтжи. В планах россиянина - довести количество побед в MMA до 30 и уйти из спорта. Поединок Гэтжи и Нурмагомедова пройдет в октябре.

Нурмагомедов - действующий обладатель пояса чемпиона UFC в легком весе. На его счету 28 побед в 28 поединках. Россиянин удерживает вторую строчку рейтинга бойцов организации без учета весовых категорий.

Сен-Пьер покинул спорт в феврале 2019-го. До этого он также объявлял о завершении карьеры и вернулся в MMA после продолжительного перерыва и завоевал последний в карьере чемпионский пояс.