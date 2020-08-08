Португальский нападающий Криштиану Роналду не сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов впервые за десять лет, сообщает Squawka.

В 1/8 финала туринский "Ювентус", в составе которого выступает форвард, вылетел из Лиги чемпионов, уступив "Лиону" в 1/8 финала по сумме двух встреч (0:1, 2:1) из-за правила выездного гола, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Таким образом, Роналду не сможет сыграть в 1/4 финала впервые за десять сезонов. В последний раз такое случалось в сезоне-2009/10: тогда "Реал" проиграл как раз "Лиону" (0:1, 1:1).