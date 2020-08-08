"Ювентус" обыграл "Лион" в Лиге чемпионов, но выбыл из турнира

Футболисты итальянского "Ювентуса" со счетом 2:1 нанесли поражение французскому "Лиону" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

На 12-й минуте Мемфис Депай, реализовав пенальти, вывел "Лион" вперед. На 43-й минуте футболист "Реала" Криштиану Роналду также с пенальти сравнял счет, на 60-й он поразил ворота соперника с игры.

Результат первой игры, прошедшей весной во Франции, - 1:0 в пользу "Лиона". За счет лучшего показателя по голам на выезде "Лион" получил преимущество и вышел в четвертьфинал, где сыграет с английским "Манчестер Сити".

Из-за пандемии коронавируса, сорвавшей футбольный сезон, УЕФА скорректировал формат оставшейся части еврокубков. Со стадии 1/4 финала турнир в ЛЧ пройдет в Португалии в формате "Финала восьми", при котором команды в парах сыграют по разу.