Глава UFC рассказал о переговорах с Мэйуэзером

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт подтвердил, что ведет переговоры с непобежденным боксером Флойдом Мэйуэзером. Его слова приводит TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Функционер рассказал, что интерес в проведении поединка с участием американца по-прежнему демонстрируют обе стороны. При этом Уайт отрицает возможный бой с ирландцем Конором Макгрегором. "Не знаю, слышали ли вы, но Конор завершил карьеру", - заявил он.

Переговоры о сотрудничестве между Уайтом и Мэйуэзером начались еще в 2019 году. В 2020-м американец отказался от проведения боев на фоне трагедий в личной жизни. Из жизни ушли его бывшая девушка Джози Харрис и дядя боксера Роджер Мэйуэзер.

В августе 2017-го состоялся резонансный поединок по правилам бокса между Мэйуэзером и звездой UFC Макгрегором. Ирландец уступил в том бою. После ивента он неоднократно говорил о готовности провести реванш.

В активе Мэйуэзера 50 побед в 50 поединках по правилам бокса.