Криштиану Роналду признан лучшим футболистом сезона в "Ювентусе"

Португальский нападающий турниского "Ювентуса" Криштиану Роналду стал лучшим футболистом команды по итогам чемпионата-2019/20. Об этом сообщила пресс-служба итальянского клуба, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В Серии "А" 35-летний форвард забил в прошедшем сезоне 31 гол за "Старую синьору". Больше него в чемпионате Италии отличился лишь Чиро Иммобиле из римского "Лацио". На его счету 35 голов.

Напомним, что "Ювентус" в сезоне-2019/20 стал чемпионом страны. А вот в Лиге чемпионов туринский клуб не смог выйти в четвертьфинал турнира.