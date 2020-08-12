https://news.day.az/sport/1261708.html Гэтжи назвал самую большую слабость Нурмагомедова
Гэтжи назвал самую большую слабость Нурмагомедова
Временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи назвал самую большую слабость россиянина Хабиба Нурмагомедова. Его слова приводит MMA Fighting, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Самая большая слабость Хабиба заключается в том, что он считает себя идеальным бойцом. Нурмагомедов окружает себя только теми людьми, которые ласкают его эго", - заявил Гэтжи. Он добавил, что постарается победить россиянина, не позволив ему бороться в октагоне.
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