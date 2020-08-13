ЛЧ: Сегодня определится второй полуфиналист

Сегодня состоится очередной матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, немецкий "Лейпциг" встретится с испанским клубом "Атлетико".

Матч, который состоится на стадионе "Жосе Алваладе" в Лиссабоне, будет судить польский арбитр ФИФА Шимон Марчиньяк.

Перед важной игрой у обеих команд есть потери в составе. Так, Анхель Корреа и Шиме Врсалко из "Атлетико" пропустят матч из-за коронавируса, а у соперника травмы получили Фабрис Хартман и Марсель Забитцер.

Отметим, что в первой игре четвертьфинала, чемпион Франции ПСЖ обыграл итальянскую "Аталанту" со счетом 2:1.

13 августа

Лига чемпионов, 1/4 финала

23:00. "Лейпциг" (Германия) - "Атлетико" (Испания)

Судья: Шимон Марчиньяк

Португалия, Лиссабон. Стадион "Жосе Алваладе".