Стали известны арбитры матча "Карабах"-"Силекс"

Определились арбитры матча I квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу, в котором азербайджанский клуб "Карабах" будет принимать дома северомакедонский "Силекс", сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.

Главным судьей встречи назначен Ярослав Козык, которому будут помогать лайнсмены Виктор Нужных и Володимир Коротин, а также четвертый рефери Анатолий Абдула. Бригада арбитров представляет Украину.

Матч "Карабах" - "Силекс" состоится 18 августа на стадионе "Тофик Бахрамов" в Баку и начнется в 20:00.