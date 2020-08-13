https://news.day.az/sport/1262010.html Неймар установил рекорд Лиги чемпионов
Неймар установил рекорд Лиги чемпионов
Форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар в матче против "Аталанты" (2:1) установил рекорд Лиги чемпионов, сообщает Day.Az со ссылкой на Sport-express.
Бразилец совершил рекордные 16 успешных обводок и превзошел достижения форварда "Барселоны" Лионеля Месси и нападающего "Наполи" Лоренцо Инсинье (по 11 обводок).
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