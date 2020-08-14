Кроссовки Джордана проданы за 615 тыс. долларов

Пара кроссовок Nike шестикратного чемпиона НБА и двукратного олимпийского чемпиона Майкла Джордана продана на аукционе Christie's за 615 тыс. долларов США, передает Day.Az со ссылкой на ВВС.

В этих кроссовках Джордан играл во время выставочного матча 1985 года в Италии.

Этот лот побил рекорд, установленный при продаже пары кроссовок Джордана в мае, - тогда обувь баскетболиста, в которой он играл дебютный сезон, ушла с молотка на аукционе Sotheby's за 560 тыс. долларов США.