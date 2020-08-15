Назван наиболее вероятный кандидат на пост главного тренера «Барселоны»

Маурисио Почеттино является наиболее вероятным кандидатом на пост главного тренера испанского футбольного клуба "Барселона". Об этом сообщает испанское издание Sport.es, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По сообщениям СМИ, нынешний главный тренер Кике Сетьен в ближайшее время будет вынужден покинуть свой пост, который он занимает с января 2020 года. Его заменит аргентинский специалист, ранее работавший в лондонском "Тоттенхэме". Отмечается, что ведущие игроки клуба, скорее всего, одобрят нового тренера.

Почеттино мог возглавить испанский клуб еще в январе, однако тогда у руководства команды были сомнения из-за его "ироничных заявлений" в адрес "Барселоны", которые он сделал, будучи тренером другой каталонской команды - "Эспаньола".

Ранее мюнхенская "Бавария" разгромила каталонскую "Барселону" в четвертьфинале Лиги чемпионов. На двоих команды забили десять голов. Мюнхенцы праздновали победу со счетом 8:2. Дубль на счету Томаса Мюллера. Также два гола забил бразилец Коутинью. По одному голу забили Роберт Левандовски, Иван Перишич, Серж Гнабри, Йозуа Киммих.

Каталонский клуб покинул турнир. Впервые с 2014 года клуб остался без трофеев. "Барселона" вылетела из Лиги чемпионов и розыгрыша Кубка Испании.