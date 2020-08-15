https://news.day.az/sport/1262641.html СМИ: Месси покинет «Барселону»
СМИ: Месси покинет «Барселону»
Футболист каталонской "Барселоны" Лионель Месси покинет команду, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что контракт аргентинца истекает в 2021 году. Он не планирует его продлевать.
Повлиять на его решение могут серьезные изменения в клубе.
Месси выступает за сине-гранатовых с 2000 года.
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