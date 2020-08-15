СМИ: Месси покинет «Барселону»

Футболист каталонской "Барселоны" Лионель Месси покинет команду, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что контракт аргентинца истекает в 2021 году. Он не планирует его продлевать.

Повлиять на его решение могут серьезные изменения в клубе.

Месси выступает за сине-гранатовых с 2000 года.