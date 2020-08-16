Впервые в 1/2 финала ЛЧ нет команд из Испании, Италии или Англии

Впервые в полуфинале Лиги чемпионов нет команд из Испании, Италии или Англии, сообщает Gracenote Live в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Напомним, в 1/2 финала немецкий "РБ Лейпциг" сыграет с парижским "ПСЖ", а французский "Лион" сразится с мюнхенской "Баварией".

Финал турнира состоится 23 июня в Лиссабоне.