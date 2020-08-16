https://news.day.az/sport/1262699.html Впервые в 1/2 финала ЛЧ нет команд из Испании, Италии или Англии
Впервые в 1/2 финала ЛЧ нет команд из Испании, Италии или Англии
Впервые в полуфинале Лиги чемпионов нет команд из Испании, Италии или Англии, сообщает Gracenote Live в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Напомним, в 1/2 финала немецкий "РБ Лейпциг" сыграет с парижским "ПСЖ", а французский "Лион" сразится с мюнхенской "Баварией".
Финал турнира состоится 23 июня в Лиссабоне.
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