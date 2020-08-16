Боец О'Мэлли потерпел первое поражение в карьере

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шон О'Мэлли уступил эквадорцу Марлону Вере на турнире UFC 252, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Спортсмен из США проиграл в первом раунде техническим нокаутом.

Стоит отметить, что О'Мэлли потерпел первое поражение в карьере.

Главным боем вечера станет поединок между Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье.