"Барселону" может возглавить Рональд Куман

Голландец Роналд Куман может стать главным тренером испанского футбольного клуба "Барселона".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Ранее президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу заявил, что нынешний главный тренер команды Кике Сетьен покинет свой пост. "Барселона" в пятницу крупно проиграла германской "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 2:8. В чемпионате Испании клуб занял второе место, уступив мадридскому "Реалу" пять очков, в четвертьфинале Кубка Испании "Барселона" проиграла "Атлетику". Сетьен стал главным тренером "Барселоны" в январе 2020 года.

Отмечается, что Бертомеу и Куман провели переговоры в течение последних нескольких дней, стороны близки к соглашению. Контракт с 57-летним специалистом будет рассчитан на два года.

Куман с 2018 года возглавляет сборную Нидерландов, в качестве главного тренера он также работал в голландских "Витессе", "Аяксе", ПСВ, АЗ, "Фейенорде", португальской "Бенфике", испанской "Валенсии", английских "Эвертоне" и "Саутгемптоне". В качестве игрока он выступал за "Барселону" с 1989 по 1995 год, с командой он выиграл первый в ее истории Кубок европейских чемпионов в 1992 году, причем в финальном матче турнира против итальянской "Сампдории" отметился победным голом в дополнительное время. Также с каталонской командой Куман четыре раза выиграл чемпионат Испании, один раз - Кубок, трижды - Суперкубок Испании, один раз - Суперкубок УЕФА.

Кроме того, Куман является чемпионом Европы 1988 года в составе сборной Нидерландов, четырехкратным чемпионом Нидерландов, трехкратным обладателем кубка страны, обладателем Кубка европейских чемпионов сезона-1987/88 в составе ПСВ. Будучи главным тренером, он дважды приводил к титулу чемпионов Нидерландов "Аякс", один раз - ПСВ, с "Аяксом" выиграл Кубок и Суперкубок Нидерландов, с "Бенфикой" - Суперкубок Португалии, с "Валенсией" - Кубок Испании, а со сборной Нидерландов дошел до финала Лиги наций, где уступил команде Португалии (0:1).