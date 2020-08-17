Стали известны детали переговоров между новым тренером «Ювентуса» и Роналду

Стали известны детали переговоров между новым главным тренером туринского "Ювентуса" Андреа Пирло и нападающим Криштиану Роналду.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по информации издания CalcioNews, футболист созвонился с Пирло, чтобы обсудить планы 41-летнего специалиста. Тренер заверил Роналду в том, что он является ключевым игроком для "Ювентуса", и клуб не намерен продавать его. В ответ португалец сказал, что воодушевлен назначением Пирло на пост главного тренера и попросил не реагировать на слухи о его желании покинуть команду.

13 августа сообщалось, что Роналду может продолжить карьеру в "Барселоне". По информации BBC Sport, агент Жорже Мендеш, представляющий интересы Роналду, предложил услуги 35-летнего португальца каталонцам, французскому ПСЖ и клубам Североамериканской футбольной лиги.

Пирло возглавил "Ювентус" 8 августа. Его контракт рассчитан до 2022 года. Для Пирло это будет первый опыт тренерской работы. Он сменил на посту главного тренера Маурицио Сарри, с которым руководство "Ювентуса" рассталось после вылета команды из розыгрыша Лиги чемпионов.