«Манчестер Сити» не намерен увольнять Гвардиолу

"Манчестер Сити" не намерен увольнять главного тренера Хосепа Гвардиолу после вылета из Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В четвертьфинале "горожане" со счетом 1:3 проиграли "Лиону" и покинули турнир. После этого СМИ информировали, что Гвардиола может быть уволен, одним из кандидатов на пост главного тренера назывался экс-наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

По информации источника, "Манчестер Сити" не планирует расставаться с главным тренером и хочет продлить с ним контракт. Нынешнее соглашение истекает в 2021 году.