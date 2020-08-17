https://news.day.az/sport/1262969.html «Манчестер Сити» не намерен увольнять Гвардиолу
«Манчестер Сити» не намерен увольнять Гвардиолу
"Манчестер Сити" не намерен увольнять главного тренера Хосепа Гвардиолу после вылета из Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В четвертьфинале "горожане" со счетом 1:3 проиграли "Лиону" и покинули турнир. После этого СМИ информировали, что Гвардиола может быть уволен, одним из кандидатов на пост главного тренера назывался экс-наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.
По информации источника, "Манчестер Сити" не планирует расставаться с главным тренером и хочет продлить с ним контракт. Нынешнее соглашение истекает в 2021 году.
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