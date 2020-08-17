Златан Ибрагимович торгуется с "Миланом" за новый контракт

Экс-форвард футбольной сборной Швеции 38-летний Златан Ибрагимович ведет переговоры со своим нынешним клубом "Миланом" о новом контракте, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Милан" предлагает футболисту гарантированные 5 млн евро за сезон плюс различные бонусы, предусмотренные как за личные достижения (проведенные матчи и забитые голы), так и за командные - в частности, за победу в Лиге Европы. Всего швед может заработать за год около 6 млн евро.

Однако, по данным La Gazzetta dello Sport, стороны пока не могут договориться, поскольку форвард требует гарантированные 7,5 млн евро без бонусов. Руководство клуба очень надеется, что Златан несколько снизит свой финансовый пыл, но главный тренер "Милана" Стефано Пиоли все еще рассчитывает на продление контракта с 38-летним игроком, который в минувшем сезоне в 18 матчах за клуб провел 10 голов.