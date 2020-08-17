https://news.day.az/sport/1262985.html Названы стадионы, на которых будет выступать сборная Азербайджана
Названы стадионы, на которых будет выступать сборная Азербайджана
Определились стадионы, на которых будет выступать сборная Азербайджана по футболу в рамках отборочного этапа чемпионата Европы среди команд U-21.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт АФФА, 8 октября наша сборная встретится с соперниками из Словакии на стадионе "Нитра".
А 13 октября наши футболисты будут противостоять сборной Грузии на стадионе имени Тенгиза Бурджанадзе в Гори.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре