https://news.day.az/sport/1263121.html Азербайджанская бригада арбитров обслужит матч квалификации Лиги Европы
Азербайджанская бригада арбитров обслужит матч квалификации Лиги Европы
В матче первого раунда квалификации Лиги Европы "Ордабасы" (Казахстан) на домашнем поле примет румынский клуб "Ботошани".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, встречу между командами обслужит судейская бригада из Азербайджана: главным рефери определен Рауф Джаббаров, его ассистентами выступят Намик Гуйсенов и Эльшад Абдуллаев. Камал Умудлу выступит резервным судьей.
Матч пройдет на стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова, в 20:00.
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