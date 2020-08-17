Азербайджанская бригада арбитров обслужит матч квалификации Лиги Европы

В матче первого раунда квалификации Лиги Европы "Ордабасы" (Казахстан) на домашнем поле примет румынский клуб "Ботошани".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, встречу между командами обслужит судейская бригада из Азербайджана: главным рефери определен Рауф Джаббаров, его ассистентами выступят Намик Гуйсенов и Эльшад Абдуллаев. Камал Умудлу выступит резервным судьей.

Матч пройдет на стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова, в 20:00.