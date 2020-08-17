«Барселона» уволила главного тренера

Испанский специалист Кике Сетьен покинул пост главного тренера каталонской "Барселоны".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается в Twitter-аккаунте сине-гранатовых.

Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшие дни, говорится в заявлении. В руководстве клуба пожелали Сетьену дальнейших успехов.

15 августа сообщалось, что наиболее вероятным кандидатом на пост главного тренера "Барселоны" является Маурисио Почеттино. Уточнялось, что ведущие игроки клуба, скорее всего, одобрят нового тренера.

Причиной увольнения Сетьена стало разгромное поражение клуба в четвертьфинале Лиги чемпионов от "Баварии" - 2:8. 14 августа сине-гранатовые покинули турнир и впервые с 2014 года остались без трофеев.

61-летний Сетьен возглавил "Барселону" 13 января 2020 года. Он известен по работе в ряде испанских клубов, в частности, "Реал Бетис" и "Лас-Пальмас".