Венгер готов возглавить сборную Нидерландов

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер может возглавить национальную команду Нидерландов, сообщает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

По данным источника, специалист уже обратился в Нидерландскую футбольную ассоциацию и сообщил о готовности сменить на этом посту Рональда Кумана, который, вероятнее всего, возглавит "Барселону". Ранее сообщалось, что Венгер отказался занять пост главного тренера каталонского клуба.

Напомним, в ноябре прошлого года он стал руководителем отдела ФИФА по глобальному развитию футбола. "Арсенал" француз тренировал с 1996 по 2018 год. Под его руководством "канониры" завоевали 17 трофеев.

Осенью 2019 года стало известно, что в контракте Рональда с Королевским футбольным союзом Нидерландов есть пункт, позволяющий ему покинуть занимаемый пост после Евро-2020, если он получит предложение от "Барселоны".