В «Сумгайыт» переходит полузащитник из Ирана

Азербайджанский футбольный клуб "Сумгайыт" готовится пополнить свои ряды новичком, передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.

"Химики" подпишут полузащитника Адама Хемати из иранского "Парс Джонуби".

Ожидается, что 25-летний хавбек в скором времени прибудет в Азербайджан, после чего с ним будет подписан контракт сроком на один год.