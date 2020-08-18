Лига чемпионов: «Карабах» разгромил «Силекс»

На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова завершился матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором чемпион Азербайджана "Карабах" со счетом 4:0 разгромил "Силекс" из Северной Македонии.

На 11-й минуте Хайме Ромеро открыл счет. Дональд Герье забил два мяча на 40-й и 51-й минутах. Точку в матче поставил Махир Эмрели, отличившийся на 80-й минуте.

Во 2-м раунде 25 или 26 августа "Карабах" в Баку примет победителя пары "Шериф" (Молдова) - "Фола" (Люксембург). Эта игра состоится завтра.