https://news.day.az/sport/1263419.html Лига чемпионов: «Карабах» разгромил «Силекс» - ФОТО
Лига чемпионов: «Карабах» разгромил «Силекс» - ФОТО
На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова завершился матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором чемпион Азербайджана "Карабах" со счетом 4:0 разгромил "Силекс" из Северной Македонии.
На 11-й минуте Хайме Ромеро открыл счет. Дональд Герье забил два мяча на 40-й и 51-й минутах. Точку в матче поставил Махир Эмрели, отличившийся на 80-й минуте.
Во 2-м раунде 25 или 26 августа "Карабах" в Баку примет победителя пары "Шериф" (Молдова) - "Фола" (Люксембург). Эта игра состоится завтра.
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