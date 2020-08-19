«Барселона» объявила о назначении нового главного тренера

Нидерландский специалист Роналд Куман занял пост главного тренера испанского футбольного клуба "Барселона".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба каталонцев.

Контракт с 57-летним специалистом рассчитан до 2022 года. На этом посту он сменил испанца Кике Сетьена, который покинул клуб после поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов. Сетьен работал в "Барселоне" с января 2020 года, сменив, в свою очередь, соотечественника Эрнесто Вальверде.