https://news.day.az/sport/1263722.html Определились финалисты Лиги чемпионов сезона-2019/20
Определились финалисты Лиги чемпионов сезона-2019/20
В рамках полуфинала Лиги чемпионов сезона-2019/20 "Бавария" переиграла "Лион" (3:0) и вышла в финал турнира, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В решающем матче немцы встретятся с французским "Пари Сен-Жермен", взявшим верх над "РБ Лейпциг" (3:0).
Матч состоится 23 августа на стадионе "Эштадиу ду Бенфика" в Лиссабоне (Португалия).
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