Определились финалисты Лиги чемпионов сезона-2019/20

В рамках полуфинала Лиги чемпионов сезона-2019/20 "Бавария" переиграла "Лион" (3:0) и вышла в финал турнира, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В решающем матче немцы встретятся с французским "Пари Сен-Жермен", взявшим верх над "РБ Лейпциг" (3:0).

Матч состоится 23 августа на стадионе "Эштадиу ду Бенфика" в Лиссабоне (Португалия).