Назван величайший боец в истории UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Петр Ян назвал величайшего бойца в истории промоушена.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Fight Time.

По мнению россиянина, лучшим спортсменом организации является обладатель титула в полутяжелом весе американец Джон Джонс. Ян отметил, что боец из США не проиграл ни одного поединка и побеждал как лучших борцов, так и лучших ударников в UFC.

18 августа Джонс заявил, что оставил титул чемпиона организации в полутяжелом весе. Об этом он договорился с руководством UFC по телефону. Спортсмен назвал карьеру в промоушене "потрясающим путешествием", а также поблагодарил фанатов и соперников.

В профессиональных ММА Джонс провел 27 поединков. Он одержал 26 побед и потерпел одно поражение. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.