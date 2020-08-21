Назван величайший боец в истории UFC
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Петр Ян назвал величайшего бойца в истории промоушена.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Fight Time.
По мнению россиянина, лучшим спортсменом организации является обладатель титула в полутяжелом весе американец Джон Джонс. Ян отметил, что боец из США не проиграл ни одного поединка и побеждал как лучших борцов, так и лучших ударников в UFC.
18 августа Джонс заявил, что оставил титул чемпиона организации в полутяжелом весе. Об этом он договорился с руководством UFC по телефону. Спортсмен назвал карьеру в промоушене "потрясающим путешествием", а также поблагодарил фанатов и соперников.
В профессиональных ММА Джонс провел 27 поединков. Он одержал 26 побед и потерпел одно поражение. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.
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