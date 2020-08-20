Завтра в Премьер-лиге Азербайджана по футболу стартует сезон 2020/21.

Как передает Day.Az со ссылкой на аpasport.az, клубы вновь вступают в борьбу после 165-дневного перерыва.

Регламент и число команд-участниц 29-го чемпионата не изменились. В Премьер-лиге 8 команд сыграют в 4 круга.

Матч открытия тура и сезона пройдет в Сумгайыте между представителями Азербайджана в Лиге Европы "Сумгайытом" и "Кешлей". В центральной игре тура 22 августа действующий чемпион "Карабах" встретится с "Сабахом", считающимся одним из главных конкурентов агдамцев в борьбе за золотые медали в новом сезоне.