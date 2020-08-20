В команду недели ЛЧ включены исключительно финалисты турнира
Союз европейских футбольных ассоциаций составил символическую команду недели по итогам ответных полуфинальных матчей Лиги чемпионов. В нее вошли футболисты только двух команд - "Баварии" и "Пари Сен-Жермен", передает Day.Az со ссылкой на Вести.
"Бавария" представлена шестью игроками, "ПСЖ" - пятью.
Вратарем выбран Мануэль Нойер ("Бавария"), линию защиты составили парижане Тило Керер, Маркиньос, Преснел Кимпембе и Хуан Бернат, а также баварец Йозуа Киммих.
В полузащите расположились мюнхенцы Альфонсо Дэвис, Серж Гнабри, Тьяго Алькантара и хавбека "Парижа" Анхель Ди Мария. Единственным форвардом стал Роберт Левандовски из "Баварии".
Напомним, что "Бавария" и "ПСЖ" стали финалистами Лиги чемпионов. Обе команды обыграли своих соперников по полуфиналам - французский "Лион" и немецкий "РБ Лейпциг", с одинаковым счетом 3:0. Финал состоится 23 августа.
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