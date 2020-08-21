Месси сообщил, что может уйти из "Барселоны"

Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси в разговоре с главным тренером Роналдом Куманом дал понять, что рассматривает возможность покинуть команду. Об этом сообщила испанская радиостанция Rac1, передает ТАСС.

Встреча состоялась в доме игрока. На ней форвард поделился своими планами на следующий сезон. Аргентинец признался тренеру, что испытывает дискомфорт и недовольство ситуацией, в которой оказался клуб после поражения от немецкой "Баварии" (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов, и не видит ясного будущего для "Барселоны".

Месси также осознает трудности, с которыми ему придется столкнуться, если он соберется покинуть клуб, учитывая условия его контракта. Руководство клуба не стало давать какую-либо оценку состоявшейся встрече.

Месси 33 года, он является воспитанником "Барселоны", за основную команду, в которой дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере. Аргентинец шесть раз становился обладателем "Золотого мяча" - премии лучшему футболисту года по версии журнала France Football, что является рекордом.