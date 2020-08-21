Азербайджан будет представлен на онлайн-олимпиаде по шахматам

Сегодня, 21 августа, стартует онлайн-олимпиада по шахматам, которую впервые проводит Международная шахматная федерация (FIDE).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт FIDE, в высшем дивизионе борьбу будет вести и сборная Азербайджана.

Сегодня наша команда проведет три матча в рамках группы В: в 15:00 по бакинскому времени с представителями Нидерландов, в 16:00 - Венгрии, в 17:00 - ЮАР.

Групповой этап турнира завершится 23 августа.

Занявшие первые три места в группе завоюют путевку в плей-офф.

Отметим, что на онлайн-олимпиаде, которая продлится до 30 августа, Азербайджан будут представлять Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов, Гюнай Мамедзаде, Гюльнара Мамедова, Вугар Асадли и Ханым Баладжаева.