https://news.day.az/sport/1264029.html Нападающий «Марселя» заразился коронавирусом
Нападающий «Марселя» заразился коронавирусом
Нападающий "Марселя" Димитри Пайет заразился коронавирусом, сообщает Day.Az со ссылкой на sport-express.ru.
Это уже пятый случай заражения в команде - ранее инфекцию выявили у Стива Манданда, Жордана Амави, Валентена Ронжье и Максима Лопеса. Сообщается, что "Марсель" продолжает проводить тренировки в маленьких группах в разное время на двух полях.
Ранее первый матч "Марселя" в чемпионате Франции-2020/21 против "Сент-Этьена" был перенесен из-за пандемии коронавируса.
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