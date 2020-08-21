Нападающий «Марселя» заразился коронавирусом

Нападающий "Марселя" Димитри Пайет заразился коронавирусом, сообщает Day.Az со ссылкой на sport-express.ru.

Это уже пятый случай заражения в команде - ранее инфекцию выявили у Стива Манданда, Жордана Амави, Валентена Ронжье и Максима Лопеса. Сообщается, что "Марсель" продолжает проводить тренировки в маленьких группах в разное время на двух полях.

Ранее первый матч "Марселя" в чемпионате Франции-2020/21 против "Сент-Этьена" был перенесен из-за пандемии коронавируса.