"Севилья" в шестой раз стала победителем Лиги Европы

Испанская "Севилья" обыграла итальянский "Интер" в финальном матче Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:2, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей забитыми мячами отметились Люк де Йонг (12-я и 33-я минута) и Диего Карлос (74). У проигравших отличились Ромелу Лукаку (5, с пенальти) и Диего Годин (36). На 18-й минуте главный тренер "Интера" Антонио Конте получил желтую карточку за споры с судьей.

Для футболиста "Севильи" Хесуса Наваса финал второго по значимости еврокубкового турнира стал вторым в карьере. В первый он вышел в 2007 году, испанец повторил рекорд самой продолжительной паузы между двумя финалами еврокубков для футболиста - 13 лет. Годин, забивавший в финале Лиги чемпионов 2014 года за испанский "Атлетико", стал шестым футболистом в истории, который забивал в финалах двух главных еврокубков. Ранее такое достижение устанавливали англичанин Стивен Джеррард, аргентинец Эрнан Креспо, испанец Педро, датчанин Аллан Симонсен и россиянин Дмитрий Аленичев.

"Севилья" одержала победу в турнире в рекордный шестой раз в истории (до 2009 года турнир назывался Кубок УЕФА). "Интер" делит второе место по числу побед в турнире с несколькими командами, миланский клуб трижды завоевывал этот кубок. "Севилья" в шестой раз вышла в финал турнира, что также является рекордом, итальянский клуб вышел в финал турнира в пятый раз.

Для "Севильи" и "Интера" эта встреча стала первой в турнирах под эгидой УЕФА. Ранее испанский клуб 13 раз встречался с командами из Италии, одержав шесть побед, два раза сыграв вничью и потерпев пять поражений. Миланцы играли против клубов из Испании гораздо чаще - в 43 встречах они одержали 14 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 18 поражений.

Лига Европы была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение провести оставшуюся часть турнира начиная с четвертьфинала в германских Кёльне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене в формате одноматчевых противостояний. Матч финала прошел в Кёльне без зрителей.