https://news.day.az/sport/1264507.html Стала известна цена на хавбека «Аякса» Ван Де Бека
Стала известна цена на хавбека «Аякса» Ван Де Бека
Полузащитник амстердамского "Аякса" и сборной Нидерландов Донни Ван Де Бек может продолжить карьеру в "Барселоне". Об этом сообщает Diario Sport, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации источника, новый рулевой каталонского клуба Роналд Куман изъявил желание заполучить 23-летнего хавбека в свою команду.
Отмечается, что руководство действующих чемпионов Эредивизи намерено выручить после продажи своего лидера порядка €55 млн.
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