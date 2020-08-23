Стала известна цена на хавбека «Аякса» Ван Де Бека

Полузащитник амстердамского "Аякса" и сборной Нидерландов Донни Ван Де Бек может продолжить карьеру в "Барселоне". Об этом сообщает Diario Sport, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, новый рулевой каталонского клуба Роналд Куман изъявил желание заполучить 23-летнего хавбека в свою команду.

Отмечается, что руководство действующих чемпионов Эредивизи намерено выручить после продажи своего лидера порядка €55 млн.