"Барселона" и "Аякс" могут обменяться футболистами

"Барселона" надеется приобрести полузащитника "Аякса" и сборной Голландии Донни ван де Бека. В сделку может войти нападающий "Барсы" Луис Суарес, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Новый тренер "Барселоны" Рональд Куман, ранее работавший со сборной Нидерландов, намерен приобрести у "Аякса" ван де Бека. Но амстердамцы готовы продать своего полузащитника не менее, чем за 50 миллионов евро. "Сине-гранатовые" не могут заплатить такую сумму, поэтому собираются включить в сделку Луиса Суареса.

"Барселона" оценивает Суареса в 20 миллионов евро. Каталонцы готовы продать 33-летнего футболиста нынешним летом. "Аякс" же заинтересован в возвращении уругвайца, выступавшего в Амстердаме с 2007 по 2011 годы.